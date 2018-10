Ponte Puglia-Albania: la vicepremier Mesi nelle aziende del Nord Barese

BARLETTA - Dopo la tappa barese di lunedì, la visita ufficiale della vicepremier albanese Senida Mesi e di Sonila Qato, ministro albanese per la Tutela degli Imprenditori, è proseguita ieri con un breve tour fra alcune delle aziende di successo della Provincia di Barletta, Andria, Trani, cui ha preso parte anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Ad accogliere la delegazione albanese è stato il presidente di Confindustria Albania e presidente della Zona territoriale di Confindustria Bari-Bat, Sergio Fontana.

Il tour delle delegazione governativa albanese ha fatto tappa presso due note aziende del calzaturiero nord barese: Pezzol Industries e Base Protection srl per proseguire poi presso l’azienda farmaceutica Farmalabor e concludersi presso Exprivia spa che si occupa di progettazione e sviluppo di tecnologie software innovative.

Dando il benvenuto alla delegazione albanese, il governatore Michele Emiliano ha detto che “abbiamo rapporti quotidiani con la Repubblica di Albania. E c’è anche un importante rapporto di amicizia personale tra me ed il presidente Meta”.

“Ieri e l’altro ieri – ha aggiunto il governatore Emiliano - c’era anche una delegazione della Puglia in Albania a discutere di progetti comuni, in particolare quello sulla telemedicina, su cui investiremo milioni di euro di origine europea e nazionale”.

“Questi progetti consentiranno di realizzare in Albania, dove ci sono situazioni simili a quelle italiane con luoghi difficilmente accessibili e montagne stupende ma anche molto complicati da raggiungere, obiettivi come l’organizzazione della telemedicina che consente sia al sistema dell’emergenza urgenza che agli ospedali di potere effettuare le diagnosi a distanza con grandissimo vantaggio per tutti i cittadini”.

Il governatore Emiliano ha poi ricordato che “la Farmalabor è una delle aziende italiane più importanti nel settore della cosmesi e farmaceutica, ma soprattutto è l’azienda del presidente di Confindustria Albania, quindi per noi è un onore grandissimo avere ospitato questa delegazione ad altissimo livello”.

Ancora: “Per dare più intensità ai rapporti tra Puglia e Albania stiamo per esempio contribuendo alla costruzione della foresta che circonderà Tirana con qualche migliaio di alberi che verranno dalla Puglia e stiamo dando una mano anche a riprogettare il sistema fognario della città. Ma soprattutto ci aspettiamo, visti i progressi enormi dell’economia albanese, che comincino gli stessi albanesi ad investire anche in Italia perché secondo me ormai sono perfettamente all’altezza di farlo e credo che questa missione serva anche a condurre gli imprenditori albanesi alla conoscenza dell’economia italiana”.

Il governatore Emiliano ha concluso: “Vorremmo infine collegare il turismo delle due sponde dell’Adriatico: alle volte si può passare tranquillamente una settimana in Italia o in Albania e poi la successiva si va di fronte. Certo dobbiamo migliorare i trasporti anche aerei che sono un poco lenti, ma data l’amicizia e la fiducia reciproca questo non sarà certamente un problema.”