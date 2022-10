Basket, sconfitta per il Brindisi al Palabigi di Reggio Emilia

BRINDISI - Dopo due vittorie consecutive al fotofinish tra campionato ed Europe Cup arriva la sconfitta per la Happy Casa Brindisi che cade al PalaBigi di Reggio Emilia con il punteggio di 92-78. Un match difficile in cui ha prevalso la buona vena realizzativa dei padroni di casa al ritorno al successo dopo cinque kappaò di fila premiati da una serata molto precisa al tiro per la prima vittoria casalinga della stagione.

Il classico quintetto di partenza per la Happy Casa è formato da Bowman-Reed-Burnell-Mezzanotte-Perkins. Capitan Burnell morde subito in difesa propiziando due recuperi nei primi minuti di gioco e Mezzanotte si fa trovare pronto con le specialità della casa: schiacciata e tiro da tre punti per 8 punti consecutivi (14-13 al 5’). Gli attacchi entrano subito in ritmo dando vita a un pirotecnico primo quarto da 27 pari. Il primo break della partita di 8-0 è a favore della Reggiana che al minuto 14’ è sul 37-32. La reazione brindisina parte da Bruno Mascolo che stringe le maglie in difesa e permette ai suoi di correre a campo aperto. Il finale di primo tempo vede i padroni di casa avanti 52-43 grazie all’ottima vena realizzativa di Michele Vitali. Al rientro dagli spogliatoi è sempre l’italiano a trova con continuità il canestro e Reggio raggiunge il massimo vantaggio di +16 (71-55) mentre Brindisi prova ad aggrapparsi sulle spalle di Perkins facendo molta fatica in attacco. Si accende all’improvviso Bowman con 7 punti consecutivi ma la montagna da scalare è troppo ripida. Reggio riprende a correre e non si volta più indietro nell’ultimo quarto. Prossima partita in programma mercoledì 2 novembre in Europe Cup al PalaCoccia di Veroli contro gli ucraini del BC Budivelnyk Kiev. In LBA si tornerà domenica al PalaPentassuglia vs Tortona alle ore 19:00.

Il tabellino

UNAHOTELS REGGIO EMILIA–HAPPY CASA BRINDISI 92-78 (27-27, 52-43, 71-59, 92-78)

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Robertson 6 (0/1, 1/4), Funderburk, Anim 11 (3/5, 1/1), Reuvers 17 (4/4, 2/2, 6 r.), Hopkins 8 (3/5, 0/1, 7 r.), Strautins 12 (2/2, 2/5, 2 r.), Vitali 20 (5/5, 2/4, 1 r.), Cinciarini 10 (3/4, 1/3, 5 r.), Olisevicius 7 (2/3, 0/2, 2 r.), Diouf (0/1), Stefanini 1, Cipolla ne. All.: Menetti.

HAPPY CASA BRINDISI: Etou 5 (1/2 da 3, 4 r.), Burnell 13 (4/7, 1/2, 6 r,), Reed 10 (5/9, 0/2, 2 r.), Bowman 14 (1/8, 2/5, 5 r.), Mascolo 11 (4/7, 0/2, 2 r.), Mezzanotte 9 (1/1, 2/4, 1 r.), Riismaa (0/1, 0/1), Bayehe 4 (1/2, 2 r.), Perkins 12 (3/8, 0/2, 5 r.), Bocevski, Manfredi ne. All.: Vitucci.

ARBITRI: Baldini – Borgioni – Capotorto.

NOTE - Tiri liberi: Reggio 21/23, Brindisi 22/31. Perc. tiro: Reggio 31/62 (9/22 da tre, ro 2, rd 30), Brindisi 25/63 (6/20 da tre, ro 14, rd 17).