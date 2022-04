Basket, quinta sconfitta consecutiva per il Brindisi: perde contro il Treviso

BRINDISI - Al Palaverde di Treviso la Happy Casa Brindisi non risorge per Pasqua e colleziona la sua quinta sconfitta consecutiva. Gli atleti di coach Vitucci pagano a caro prezzo l’ultimo quarto da soli 14 punti realizzati (8 di Gentile, 4 di Harrison e 2 di Gaspardo) al cospetto di un match ad altissimo punteggio, in cui gli attacchi hanno avuto la meglio sulle difese. Career high da 27 punti per Giordano Bortolani, 21 punti a testa per Harrison e Gentile. Nel primo quarto la happy Casa riesce a sviluppare gioco e conosce una ottima fase realizzativa tanto da chiudere avanti 24-28 e nel secondo quarto sono gli attacchi di entrambe le formazioni a dare spettacolo tanto che la sirena manda le squadre negli spogliatoi sul 50 pari. Che si dovesse giocare punto a punto era intuibile ed infatti Gentile ed Harrison per la Happy casa e Russell e Bortolani per Treviso daranno autentico spettacolo, con il terzo quarto che si chiude in perfetta parità (76-76). E si andrà avanti così fino a pochi secondi dalla fine, quando Treviso più lucida riuscirà ad imprimere la zampata finale ad una gara che anche Brindisi avrebbe meritato di fare sua. Ora si torna al palaPentassuglia, dove domenica la Happy Casa attende l’Allianz Trieste; palla a due ore 18:30.

IL TABELLINO

NUTRIBULLET TREVISO-HAPPY CASA BRINDISI: 96-90(24-28, 50-50, 76-76, 96-90)

NUTRIBULLET TREVISO: Jurkatamm 4 (1/3 da 3, 1 r.), Russell25 (8/13, 1/2, 3 r.), Faggian ne, Bortolani 27 (2/5, 5/6, 1 r.), Pellizzari ne, Imbrò 2 (1/2, 0/5, 5 r.), Chillo 5 (1/1, 1/3, 2 r.), Sims 12 (6/9, 0/1, 7r.), Sokolowski 7 (1/3, 1/5, 1 r.), Jones 7 (3/3, 2 r.), Akele 5 (1/1, 1/1, 3 r.), Vettori ne. All.: Nicola.

HAPPY CASA BRINDISI: Gentile 21 (8/14, 1/2, 7 r.), Zanelli 8(1/2, 1/1, 1 r,), Harrison 21 (2/4, 5/10, 4 r.), Visconti 3 (1/2 da tre, 2r.), Gaspardo 12 (3/6, 2/5, 9 r.), Redivo (0/2, 2 r.), De Zeeuw 3 (1/2, 3r.), Clark 2 (1/1, 0/4), Perkins 20 (6/13, 1/1, 3 r.), Guido ne, Vitucci ne. All.: Vitucci.

ARBITRI: Martolini – Borgioni – Valzani.

NOTE - Tiri liberi: Treviso 18/22, Brindisi 13/18. Perc. tiro: Treviso34/64 (10/26 da tre, ro 4, rd 27), Brindisi 33/68 (8/25 da tre, ro 9, rd 27). Fallo tecnico: Jones, Perkins, De Zeeuw al 20’ (50-50).