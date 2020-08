Brindisi torna sul parquet. Giovedì sfiderà Pesaro

Appuntamento sul parquet sardo del Geo Village Sport di Olbia per la New Basket Happy Casa Brindisi. Dopo sei mesi riparte la pallacanestro dei giganti. Concentramento a quattro squadre per dare vita al girone D dell’Eurosport Supercoppa 2020. La nuova formula contiene la partecipazione delle sedici squadre, divise in quattro gironi, facenti parte della Lega A unico campionato professionistico di pallacanestro maschile.

Le fide del Gruppo D inizieranno giovedì 3 settembre. Il girone è composto da Happy Casa Brindisi, Virtus Roma, Vuelle Pesaro, Dinamo Sassari. Previste gare di andata e ritorno, quindi sei match per ogni formazione. Nel Geo Village la chiusura spetterà al Brindisi di coach Frank Vitucci con il match di ritorno contro la Virtus Roma, previsto nella serata del 14 settembre. Alla vincitrice il diritto di partecipare alla Final Four, programmata sul parquet della Virtus Segafredo Bologna dal 18 al 20 settembre.

Il duo Sassari-Brindisi durante la prossima stagione agonistica sarà sempre in «duello» essendo incluso sia nella Basketball Champions League che nel campionato di serie A. Nella scorsa edizione la Final Four si tenne a Bari: successo dei sassaresi sul Venezia (83-80), alle spalle la coppia Cremona-Brindisi.

Per la prima volta giocheranno in Italia Harrison, Perkins, Willis, designati nella ripartenza della New Basket Brindisi nella sfida in programma giovedì contro i pesaresi di coach Jasmin Repesa. Nel collettivo brindisino Thompson (vice capitano), Harrison, Bell, Willis, Perkins, a proporsi probabilmente nella fase iniziale con Zanelli (capitano), Guido, Gaspardo, Udom, Krubally, Visconti, Cattapan, a completare i cambi con ben sette giocatori all’esordio in biancoazzurro.

La rinnovata compagine appare abbastanza solida ed efficace in zona offensiva, forte delle qualità individuali. Capacità difensive tutte da scoprire, sicuramente migliorabili partita dopo partita, secondo i ben noti sistemi dello staff tecnico pugliese guidato da Vitucci. Di certo la giusta valutazione si avrà proprio nelle sei uscite in terra sarda.

Contesa inaugurale del concentramento - inizio 20.30 - non proprio agevole per i pugliesi. La formazione marchigiana ha rinnovato alla grande il collettivo dell'ultima stagione di serie A, come noto sospesa, ma con Pesaro sempre in maglia nera. Di conseguenza altra situazione con i super Robinson, Massenat, Delfino, Filypovity, Cain, quintetto introduttivo che si avvarrà di Drell, Tambone, Filloy, quali cambi di buona qualità. Costruzione del gioco affidata al play Justin Robinson bravo a disporre dei compagni nella classica situazione dei pick and roll. Nella dirigenza della Carpegna Prosciutti Basket Pesaro è entrato il pugliese Walter Magnifico, grande campione della Scavolini e della nazionale italiana.

Per finire il girone di andata alla New Basket Happy Casa Brindisi del presidente Nando Marino si opporrà nel dopo Pesaro dapprima la Virtus Roma (sabato 5 settembre) poi la Dinamo Banco Sardegna Sassari (lunedì). Virtus Roma allenata da Piero Bucchi con Luca Campogrande, due ex Brindisi. Completano il roster Gerald Robinson, Beane, Wilson, Evans, Hunt, Cervi, Baldasso, Hadzic.

Favorita del girone la compagine sarda del tecnico Giammarco Pozzecco, potendo contare su giocatori eccellenti quali Tillman, Spissu, Brunnell, Treier, Bendzius, Kruslin, Bilan, Gentile, Pusica. In verità, al di là di sempre possibili sorprese, l’accesso alla Final Four di Bologna dovrebbe essere consacrato da uno dei duellanti tra Sardegna e Puglia.

Intanto, questa sera, nel PalaPentassuglia è in programma la presentazione ufficiale della rinnovata compagine brindisina. Un appuntamento a porte chiuse, ma che sarà trasmesso in diretta, a partire dalle 19.15, dall’emittente televisiva Canale 85. La squadra, infine, partirà verso la meta fissata per disputare la prima fase della della Supercoppa 2020, mercoledì.