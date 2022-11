Ruvo, valori tutti nella norma: revocato il divieto di utilizzo dell'acqua potabile

RUVO - Revocato il divieto di utilizzo per usi potabili dell'acqua distribuita da Acquedotto Pugliese a Ruvo, nell'area compresa tra via Mazzini, via Tenente Colonnello Fiore e via Loiodice. Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Area Nord della ASL di Bari ha comunicato che dai risultati delle analisi effettuate sui campioni prelevati nei giorni scorsi nella zona interessata, tutti i valori microbiologi risultano conformi ai parametri previsti dalla legge.

Su questa base il sindaco Pasquale Chieco ha potuto revocare l'ordinanza di divieto dello scorso 29 ottobre e il conseguente ripristino dell'utilizzo dell'acqua per uso potabile domestico nell'area in questione. Su suggerimento dal Sian Area Nord, nella stessa ordinanza si consiglia agli utenti dell’area compresa tra via Mazzini, via Tenente Colonnello Fiore e via Loiodice di eseguire la bonifica delle riserve idriche private e condominiali mediante l'utilizzo di appositi prodotti prima di procedere all'utilizzo per uso potabile dell'acqua.