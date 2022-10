L'Ateneo di Bari individua nuova specie aliena sui pini

BARI - Il professore Francesco Porcelli dell’Università Aldo Moro di Bari ha individuato su alcuni pini dell’area urbana di Bari la presenza di Gomezmenoraspis pinicola, specie aliena ancora non presente in Italia ma già riscontrata in Spagna e in rapida espansione in Turchia. Lo comunica l’Ateneo. La segnalazione, come previsto dalla legge, è stata inviata all’Osservatorio fitosanitario, con la precisazione che «la persistenza degli scudetti e dei corpi sulle piante ospiti, per ora ristrette al genere Pinus, suggerisce che la specie sia presente da alcuni anni». Per il professore Porcelli «la specie non è ancora invasiva in Italia, ma l’host-shift manifestato in Turchia suggerisce la massima attenzione. Infatti, l’abilità ad infestare una nuova pianta ospite nei territori di ingresso, come avvenuto in Turchia e come deve essere rapidamente verificato in Italia, prelude l'evoluzione degli insetti verso l’invasione. Casi recenti sono quelli del Punteruolo Rosso delle Palme, dell’Aleurocanto e della Psilla dei fichi ornamentali».