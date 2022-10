Bari, traliccio precipita in zona Carbonara: tragedia sfiorata

BARI - Tragedia sfiorata vicino lo stadio San Nicola a Bari: in zona Carbonara un traliccio della luce dell'Enel è precipitato al suolo colpendo un tir di passaggio. Per fortuna, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, l'uomo alla guida del tir sarebbe illeso. Tanta paura insomma per i residenti. La scena è stata interamente ripresa dalla pagina Facebook Bit-Live, che per prima ne ha diffuso le immagini sui social.