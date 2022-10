Voto di scambio e arresti a Bari: la consigliera Ferri e il compagno accusati anche di maltrattamenti su un minore

BARI - Filippo Dentamaro e Francesca Ferri sono accusati anche di maltrattamenti su un bimbo bielorusso che avevano in affido temporaneo. Secondo le intercettazioni il piccolo era definito “Deficiente e cretino” e sarebbe stato picchiato davanti al figlio della coppia, oltre che minacciato di essere “rispedito in Russia a calci in c*lo”. È un altro terribile risvolto delle indagini in relazione all'operazione che ha portato nelle scorse ore ai 19 arresti tra Bari, Taranto e Palermo, tra cui figurano i nomi di Francesca Ferri, consigliera comunale di Bari per Italia Popolare e Nicola Canonico, imprenditore e presidente del Foggia calcio, in passato consigliere pugliese e comunale a Bari.