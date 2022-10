Bari, il Global teacher Award 2022 alla professoressa Maria Raspatelli

BARI - Passione e dedizione dietro un sorriso dolce e rassicurante. Così Maria Raspatelli, docente di religione all'istituto tecnico «Panetti-Pitagora», ha conquistato il Global teacher Award 2022, prestigioso premio messo in palio dalla AKS Education Awards, un riconoscimento internazionale attribuito a chi si è distinto nella professione di insegnante a livello mondiale. La prof, assieme ad Antonio Curci (professore dello stesso Panetti nonché consorte e vincitore dello stesso prestigioso premio nell'edizione 2021), ha fondato il progetto di Radio Panetti.

A dedicargli un post è Paola Romano, l'assessore alle Politiche giovanili del Comune di Bari. Ricordando affettuosamente e orgogliosamente l'impegno che da sempre contraddistingue Raspatelli «durante il lockdown per la pandemia – si legge su Fb -, fu creato un programma radiofonico serale, "Buonanotte Ragazzi", pensato per accompagnare gli studenti e far loro compagnia in un momento di grande incertezza per tutti noi. Il programma era curato dai ragazzi e dai loro docenti, insieme. Sono davvero orgogliosa del premio che Maria ha ricevuto – continua l'assessore -. Il suo successo ricorda a tutti noi il valore e l'importanza dei docenti, capaci di far crescere i nostri bambini e i nostri ragazzi, di valorizzare talenti o di scoprire potenzialità sino a quel momento poco visibili. Spesso questo loro contributo, determinante per la crescita della società, viene spesso sottovalutato. Il riconoscimento ottenuto da Maria è anche un invito alla nostra comunità, a essere consapevoli della qualità di chi ha dedicato la propria vita professionale all'educazione delle giovani generazioni». What else?