Fiera del Levante di Bari, boom di presenze: grande successo d’ottobre

BARI - Chiusura col botto della edizione numero 85 della Fiera del Levante. Dopo il boom di presenze - oltre quota 65mila - della scorsa domenica, ancora una giornata caratterizzata da una grande affluenza, complice il clima primaverile, avrebbe portato il numero delle presenze a toccare quota 200mila nell’arco della settimana.

Un successo di pubblico forse inatteso ma significativo per la Campionaria barese che sarà ricordata per lo spostamento della manifestazione ad ottobre - causa elezioni politiche - ma anche per la storica assenza del governo alla cerimonia di inaugurazione.

Vanno quindi in archivio nove giorni di manifestazioni, affari, eventi e convegni, nel segno del successo del salone dell’Innovazione, caratterizzato dalle presenza di numerose start up e dalla grande novità del palco olografico, senza dimenticare il solito successo del padiglione della Galleria delle Nazioni, preso letteralmente d’assalto al pari degli stand del food.

I NUMERI - «Abbiamo registrato un numero di visitatori che a fine manifestazione si aggirerà molto vicino a 200mila. dimostrando un fortissimo interesse sia da parte del pubblico sia da parte degli espositori», dice la delegata alle Relazioni Istituzionali della Nuova Fiera del Levante, Marina Lalli, nel tracciare un primo bilancio parziale della manifestazione tornata dopo un anno di stop, dovuto all’emergenza sanitaria da Covid.

VIABILITA' - Traffico senza particolari sussulti e parcheggi che hanno tenuto l’assalto dell’ultima domenica della manifestazione fieristica, con la viabilità gestita dagli uomini della polizia locale.

IL RICORDO - L’esibizione di danza aerea dal titolo «Le belle storie non finiscono mai» di Elisa Barucchieri, spettacolo di chiusura della 85esima edizione della Campionaria è stato dedicato a Lorenzo De Santis, il noto imprenditore e costruttore barese già vicepresidente dell’Ente Fiera del Levante scomparso venerdì.

«Doveroso ricordare con un messaggio che è emozione ma anche augurio di miglioramento per il futuro, un instancabile lavoratore come De Santis che ha sempre messo a disposizione impegno, professionalità e dinamismo per migliorare la città di Bari», dicono i presidenti della Nuova Fiera del Levante Alessandro Ambrosi e dell’Ente Fiera, Pasquale Casillo. «Nella mia vita sono molto, molto poche le persone con cui ho avuto un rapporto come quello che avevo con Lorenzo. Ho lavorato in Fiera fianco a fianco a lui per anni. Competenze, professionalità, fermezza e onestà lo contraddistinguevano come pochi. Da lui ho imparato tanto, a lui la Fiera del Levante deve molto più di quanto tutti possano immaginare», ha aggiunto Ambrosi nel ricordare l’amico scomparso.