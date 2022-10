A Bari allestito il gazebo solidale del Circolo Operaio

BARI - Ancora una volta il Circolo Operaio di via Trento si muove nel nome della solidarietà. Stamattina in piazza Cesare Battisti è stato allestito un gazebo presso il quale alcuni volontari hanno distribuito gratuitamente generi alimentari e beni di prima necessità per chiunque si trovasse in difficoltà e avesse bisogno di aiuto. «per un supporto materiale e morale» come ha recitato un volantino distribuito nei giorni scorsi per diffondere la presenza del gazebo solidale. E non sono stati pochi i cittadini che si sono recati in piazza Cesare Battisti: ormai, tra caro bollette e impennata dei costi, le famiglie sono allo stremo.

Il Circolo Operaio, sempre nel volantino, ha suggerito un numero telefonico, il 3518548664, per chi volesse partecipare all'iniziativa come volontario. Così come sono aperte le porte per chi volesse donare qualcosa da distribuire ai più bisognosi.

Il Circolo Operaio di via Trento non è nuovo a iniziative di solidarietà; durante il lockdown i volontari del Circolo erano a disposizione dei più fragili e bisognosi del loro quartiere: piccoli acquisti, come la spesa o le medicine dalla farmacia, per gli anziani che sapevano e volentieri facevano affidamento ai volontari.