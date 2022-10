Chirurgia dell’obesità: open day al Policlinico di Bari il 29 ottobre 

Visite gratuite di chirurgia bariatrica, visite endocrino-metaboliche e un incontro pubblico al Policlinico di Bari il 29 ottobre alle ore 9 in occasione del Bariatric Surgery Day.

L’unità operativa di chirurgia generale “M. Rubino” (diretta dal prof. D.F. Altomare) centro di riferimento di Chirurgia Bariatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlincio di Bari (dirigente medico referente Dott. G. Martines), organizza in collaborazione con la Fondazione S.I.C.OB. (Società Italiana di Chirurgia dell’ Obesità e delle Malattie Metaboliche) e con la prof.ssa G. Garruti dell'unità operativa di Endocrinologia (diretta dal prof. F. Giorgino) l’open day dedicato alla cura dell’obesità.

Durante l’evento verrà presentato il percorso diagnostico terapeutico per il trattamento dell’obesità con la descrizione delle opzioni terapeutiche chirurgiche, mediche e nutrizionali che l’Azienda Ospedaliera propone.

L'iniziativa si svolgerà il giorno 29 ottobre a partire dalla ore 9 presso l’Aula didattica della “Medicina Interna “Frugoni” al piano rialzato del Padiglione “Chini” del Policlinico di Bari.

Verranno garantite 10 visite gratuite di chirurgia bariatrica e 10 visite endocrino-metaboliche.

La prenotazione è obbligatoria, scrivendo a: chirurgiarubino@gmail.com, riportando nel titolo della mail "Bariatric Surgery Day" e nel testo dati anagrafici e contatto telefonico.