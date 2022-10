Bari, chiude definitivamente l'Hotel Rondò: non si è mai ripreso da pandemia e caro bollette

BARI - Chiude definitivamente l'Hotel Rondò a Bari. La società che gestisce l'hotel in corso De Gasperi non più tardi di un paio di giorni fa ha comunicato che almeno per ora la chiusura sarà definitiva, e sono state avviate le pratiche di licenziamento per una decina di dipendenti. La struttura aveva chiuso durante la pandemia, ma la pressione è stata troppa, tra pandemia e caro bollette. Serrande chiuse, lucchetti, e ora anche quest'ulteriore tegola sulla testa dei lavoratori. Ancora ignoto il futuro dell'Hotel.