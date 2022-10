Bari, chiuso per manutenzione lo storico bar Telebari, ma dietro c’è l’ombra del caro energia

BARI - Con un annuncio su Facebook i gestori dello storico Bar Telebari a Bari chiude "temporaneamente" i battenti.

“La bontà della nostra panna ha la precedenza su tutto, ma la sicurezza dei nostri clienti è più importante! Per lavori di manutenzione il bar Telebari rimarrà chiuso fino alla fine di ottobre”. Con queste parole il bar di via Fanelli ha annunciato ai suoi clienti via social una chiusura temporanea. Si parla di lavori di manutenzione ma pare che dietro la scelta di abbassare le saracinesche ci sia lo zampino del caro energia. A spiegare meglio la situazione è lo stesso proprietario che in un'intervista a Telebari ha raccontato che gli aumenti hanno messo in difficoltà l’attività: in estate è arrivata una bolletta da quasi 17mila euro. È solo uno dei tanti casi che in questi giorni si stanno registrando in città e che a causa delle bollette troppo elevate stanno mettono letteralmente in ginocchio le attività commerciali del capoluogo pugliese.