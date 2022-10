Vaccini anti Covid, a ottobre 23 centri aperti a Bari e in provincia

BARI - A ottobre saranno 23 i punti vaccinali, tra hub e uffici Sisp, che l’Asl Bari terrà attivi per la somministrazione delle dosi anti Covid. Cinque centri, gli hub di Bari-Catino, Sammichele, Grumo Appula, Alberobello e Putignano, sono ad accesso libero, per tutti gli altri è obbligatoria la prenotazione.

«La vaccinazione contro il Covid - ricorda l’Asl - ti protegge dagli effetti gravi della malattia: ora è possibile farlo anche con l’utilizzo del vaccino bivalente aggiornato per le varianti Omicron BA.4-5. Questo vaccino è raccomandato come dose booster, in via prioritaria, per i soggetti che presentano fattori di rischio e per gli over 60. Tutti gli altri, dai 12 anni in poi, possono comunque vaccinarsi con la dose booster su consiglio del medico o come scelta individuale».