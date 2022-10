Bari, i 30 anni di «Puliamo il mondo»

BARI - «Abbiamo raccolto circa 450 chili di rifiuti e riempito 75 sacconi di plastica». Roberto Antonacci referente di Legambiente Eudaimonia Bari è stanco ma molto soddisfatto. Ieri mattina con 150 volontari è stato ripulito un ampio spazio di fronte alla spiaggia di Pane e Pomodoro nell'ambito della iniziativa «Puliamo il mondo». «È un'area adibita a parcheggio, di fronte la chiesa di San Sabino – spiega Antonacci -. È come se fosse una sorta di discarica a cielo aperto e quanto siamo riusciti a recuperare lo dimostra. Tra i rottami anche un vecchio passeggino abbandonato».

Attorno ai volontari di Legambiente anche studenti dell'Istituto Giulio Cesare e del comprensivo Santo Mauro. «Voglio anche ringraziare la Croce rossa e l'Amiu che ogni anno ci supporta in queste manifestazioni – sottolinea Antonacci -. È Amiu che ci fornisce gli strumenti per la pulizia e poi si occupa di recuperare quanto raccogliamo. In genere sono almeno due le iniziative di pulizia che organizziamo ogni anno». Quella di ieri è la trentesima edizione della campagna di sensibilizzazione. «30 anni di “Puliamo il Mondo” rappresentano un traguardo importante non solo per la nostra associazione, ma soprattutto per le comunità e i territori che ogni anno si rimboccano e danno vita al più importante evento di formazione ambientale capace di coinvolgere tanti volontari - dichiara Ruggero Ronzulli, presidente di Legambiente Puglia -. Oggi più che mai, inoltre, è necessario dimostrare come le comunità sono fautrici di una società che promuove la pace e il rispetto della diversità, rifiutando la guerra, odio e discriminazione. Soltanto una comunità che sa prendersi cura del proprio territorio può prendersi cura anche degli altri. Ed è quello che dimostrano quotidianamente i nostri circoli».

Tra le iniziative che periodicamente Legambiente Bari organizza ci sono le attività di volontariato con le imprese. «Le aziende ci contattano per aiutarle a pulire zone della città in collaborazione con i loro dipendenti – racconta Antonacci -. Una scelta di responsabilità importante, un modo di tener pulito il mondo iniziando dalle zone sotto casa o attorno al luogo di lavoro».