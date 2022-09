Addio grembiule, a Monopoli è polemica per l’arrivo della divisa in una scuola

MONOPOLI - A scuola con la divisa. L’istituto comprensivo «Bregante-Volta» adotta il provvedimento e si scatenano le reazioni dei genitori con posizioni variegate che vanno dall’entusiasmo (che ha spinto i primi genitori a correre a prenotare gli indumenti a poche ore dalla comunicazione ufficiale della scuola) al rifiuto della scelta per il mancato coinvolgimento delle famiglie nella decisione e per l’ulteriore onere a carico del bilancio familiare. Poco meno di 40 euro (38 per la precisione) il costo del kit completo da moltiplicare per numero di cambi e numero di figli in età da primaria, in una fase dell’anno in cui tra materiale scolastico ed inizio delle attività extra scolastiche le famiglie sono già sotto pressione e con, all’orizzonte, un autunno caldo sul piano dei rincari per la gestione domestica.

