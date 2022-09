Frontale sulla Adelfia-Acquaviva, una Panda si ribalta in un campo: quattro feriti, uno è grave

È di quattro feriti, di cui uno trasportato in codice rosso in ospedale, il bilancio di un incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla strada provinciale tra Adelfia e Acquaviva delle Fonti, nel Barese. L'incidente ha visto coinvolte una Fiat Panda, finita in un fondo agricolo ribaltandosi, e una Fiat Punto, bloccata dopo lo schianto sulla carreggiata. Da chiarire la dinamica dello scontro, al vaglio di carabinieri e polizia locale di Adelfia.