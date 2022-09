Bari, l'apparecchio acustico finisce in acqua: catena di solidarietà per aiutare bimba sorda

«Amici, dobbiamo fare qualcosa ora. Una bimba piccola sorda ha fatto cadere il suo apparecchio in acqua. Piange da due giorni, non sente più. Il papà non ha i soldi per ricomprarlo. Mi servono 15 di voi che donino 100 euro a testa, il resto lo metto io. Tutto quello che raccogliamo in più lo useranno per la spesa». Così cominciava, il 30 agosto, il post su Facebook del barese Luca Rutigliano, per raccontare la storia della piccola Sara, e ancora una volta la solidarietà dei pugliesi ha dato i suoi frutti. Il tam tam social ha funzionato e nel giro di una manciata di giorni sono stati raccolti 7mila euro. Ben 67 persone hanno donato quello che hanno potuto, e la ragazzina ha voluto ringraziare via WhatsApp i suoi nuovi «papà»: «È bellissimo, potente, molto buono... posso sentire rumori che prima non sentivo, nuovi suoni, il vero rumore del treno, delle macchine ecc..». Una storia a lieto fine che dimostra come l'unione faccia sempre la forza.