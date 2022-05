Treni, via ai lavori per l'adeguamento della linea Bari-Bitritto, in 20 minuti al centro della città

Partono oggi i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per l’adeguamento della linea Bari – Bitritto, gestita fino allo scorso anno da un altro operatore ferroviario e divenuta poi di proprietà di RFI.

L’infrastruttura interessa un potenziale bacino di oltre centomila persone. Nel secondo semestre 2023 sarà possibile raggiungere in venti minuti il centro di Bari da Bitritto, lasciando l’auto a casa e viaggiando comodamente in treno. Le stazioni di Bitritto, Carbonara e Loseto sono tutte dotate di parcheggi di interscambio, servizi igienici e locali commerciali. Loseto e Carbonara sono dotate anche di ascensori per agevolare gli spostamenti all’interno della stazione.

La linea si estende dalla stazione di Bitritto fino a Bari Centrale, passando per Carbonara e Loseto e sarà connessa alla linea Bari - Taranto. Lunga circa 10 km, di cui 3 in viadotto, la linea è elettrificata e attrezzata con il sistema Controllo marcia Treno (SCMT).

Presenti all’avvio dei lavori questa mattina nella stazione di Bitritto, l’Assessore regionale ai Trasporti, Anna Maurodinoia, il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, il Sindaco di Bitritto, Giuseppe Giulitto e il Direttore Operativo Infrastrutture Territoriale di RFI, Giuseppe Macchia.

Con i lavori avviati oggi, la linea sarà conforme alle norme previste da ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali). L’adeguamento della linea è stato finanziato con 40 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

A 36 anni dall’avvio del cantiere, ripartono i lavori per l’adeguamento della linea ferroviaria Bari-Bitritto, gestita fino allo scorso anno da Fal e ora di proprietà di Rfi. Nel secondo semestre 2023 sarà possibile raggiungere in venti minuti il centro di Bari da Bitritto, con fermate nelle stazioni di Carbonara e Loseto. Lunga circa 10 km, di cui 3 in viadotto, la linea, a binario unico, è elettrificata e attrezzata con il sistema Controllo marcia Treno (SCMT). I 18 mesi di lavori previsti, finanziati con 40 milioni di euro di fondi Pnrr, riguarderanno l’adeguamento alle norme Ansfisa (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali). «Saranno eseguiti lavori di innalzamento della massicciata con i binari - spiega il direttore operativo Infrastrutture Territoriale di Rfi, Giuseppe Macchia - , di collegamento dei sistemi di trazione elettrica all’infrastruttura ferroviaria nazionale e di quelli di informazione al pubblico e telecomunicazione, oltre all’adeguamento nelle stazioni di percorsi tattili e, a Carbonara e Loseto, di ascensori».

«Stiamo già pensando a chi svolgerà il servizio e valutando la possibilità di un affidamento diretto a Trenitalia, previa informazione al mercato - dice l’assessora regionale ai Trasporti, Anna Maurodinoia - . Speriamo per settembre 2023 di rendere la linea operativa». «Aspettiamo quest’opera da 36 anni, doveva essere completa per i mondiali di calcio del 1990, almeno il tratto con la fermata allo stadio - evidenzia il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che per scaramanzia è arrivato sul cantiere con un grosso corno portafortuna - . Incrociamo le dita. L’impegno di Ferrovie dello Stato è di attivarla entro il 2023». «Finalmente - dice il sindaco di Bitritto, Giuseppe Giulitto - . Per la mia comunità è un’opera molto importante che aspettiamo da quasi quarant'anni e che costituirà una nuova opportunità di sviluppo».