BARI - La Giunta regionale della Puglia ha oggi approvato un nuovo programma di investimento da 73 milioni per l’acquisto di 10 nuovi elettrotreni: due per Ferrovie del Gargano, quattro per Ferrovie del Sud Est, quattro per Ferrotramviaria. Saranno acquistate anche sette casse centrali per Ferrovie Appulo Lucane. Nello specifico lo stanziamento è suddiviso in una quota di cofinanziamento a carico delle imprese pari a 16,7 milioni e in una quota regionale di 56,5 milioni. Un mese fa sono stati stanziati altri 61 milioni per l’acquisto di altri 10 elettrotreni.