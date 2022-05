Music Gallery: alla prima tappa trionfano gli artisti baresi

BARI - Grande successo per la prima tappa del Concorso Music Gallery. Un pomeriggio scandito da esibizioni emozionanti, con una qualità altissima, che ha messo in seria difficoltà la giuria presieduta da Platinette. Venti artisti in gara emozionatissimi e tutti molto bravi hanno ricevuto i complimenti dal Presidente di Giuria, Platinette che ha sempre cercato di incoraggiare i concorrenti, riservando loro suggerimenti costruttivi. Hanno ottenuto il pass per la Finalissima del 22 maggio: per la categoria “Editi” Emiliana di Bari e Sophia di Chieti; per la categoria “Inediti” Joma di Bari e Roberto Galanto di Monopoli ed infine per la categoria “Young” Lorena Tunzi di Cassano delle Murge e Mirko Di Bartolomeo di Poggiorsini. Platinette ha scelto Arianna Perillo di Bari della categoria “Editi” facendola quindi volare in Finale.

“Non ci sono molti spazi dedicati a questi fantastici artisti e il mio desiderio era proprio “regalare” un palco dove potersi esibire - ha esordito Pasqualina La Gioia Direttrice del Parco Commerciale, dal palco di Music Gallery - Tutti i palchi e tutte le esibizioni sono importanti, fanno curriculum e soprattutto regalano un’esperienza e anche da qui è possibile avviare una carriera. Ricordo che Sofia Tornambene in arte Kimono, vincitrice di un’edizione di XFactor, partecipò al Music Gallery nelle Marche.” Dalle 14 di lunedì 9, alle 12 di venerdì 13 maggio è possibile votare l’artista preferito. I concorrenti che non hanno raggiunto la Finale possono farlo con il voto on-line. Infatti l’artista che venerdì alle ore 12 avrà il punteggio più alto volerà direttamente in Finale.

E’ possibile votare, rivedendo anche le esibizioni, sul sito www.music-gallery.it Prossimo appuntamento, domenica 15 maggio alle ore 17 sempre nel Parco Commerciale Casamassima con il rapper, cantautore e produttore discografico appena uscito da Sanremo, Dargen D’Amico. Per la Finalissima del 22 maggio invece scenderà in campo il maestro Beppe Vessicchio musicista, arrangiatore, direttore d’orchestra e compositore che avrà l’arduo compito di selezionare l’artista che vincerà la Borsa di studio al C.E.T. - Centro Europeo di Toscolano, (la Scuola di Mogol) dove il vincitore parteciperà ad un corso della durata di 15 giorni affiancato dai prestigiosi tutor. Sono previsti anche buoni acquisto per la registrazione del brano inedito e borse di studio per la scuola di canto, inoltre un’altra grande novità di questa edizione è la Music Gallery Compilation 2022 dove saranno presenti i 40 brani selezionati e sarà pubblicata su tutti i portali specializzati (Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Play, Deezer, Youtube, iTunes, Juno Download ecc…) oltre alla possibilità di averla su cd.

L'appuntamento è per domenica 15 a partire dalle ore 17 sempre a Casamassima.