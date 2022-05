È Primo Maggio festa e rinascita a Bari

BARI - Giornata ricchissima di appuntamenti questa della Festa dei Lavoratori 2022. Tutta la città pullula di eventi che celebrano la ricorrenza del primo maggio, ma anche di altre iniziative che cercano di segnare un nuovo inizio, la vera ripresa dopo i due anni di stop durante i quali a causa della pandemia tanti appuntamenti sono saltati o sono stati procrastinati. Oggi invece i baresi, e i tanti turisti arrivati da fuori città, potranno spaziare scegliendo tra un ventaglio variegato di proposte.

LA FESTA A PARCO 2 GIUGNO

Da due giorni si fa festa a Parco 2 Giugno per la terza edizione del «Primo Maggio Barese» organizzato da Soul Club e Bug in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, con il patrocinio del Comune di Bari.

Nel parco di Carrassi sono stati montati tre palchi che ospitano concerti, spettacoli tetrale, dj set, e poi ci sono tornei sportivi, lezioni di yoga, fitness class, mercatino vintage, vinili e libri, e c’è anche l’area destinata ai giochi per i bimbi. La grande area food è a cura di Gnam, con più di dieci food truck. Momento clou della Festa sarà il concerto dei Planet Funk, in programma questa sera alle 21.30. La proposta musicale continuerà con tantissimi generi musicali e ci saranno anche 30 dj set che si alterneranno su due aree dedicate, con 20 band coinvolte. L’ingresso alla manifestazione è completamente gratuito. In serata prevista la proiezione di due suggestivi videomapping sulle facciate dei teatri Piccinni e Margherita.

COLLEGAMENTI

Oggi l’Amtab, d’accordo con l’amministrazione comunale, ha attivato il servizio Park & Ride per le aree di sosta in corso Vittorio Veneto - lato terra, Pane e Pomodoro e Largo 2 Giugno, servite rispettivamente dalle navette A, B e C Servizio di Park & ride straordinario. Il servizio, fruibile con la tariffa ordinaria del Park & Ride di € 1 e di € 0,30 per i passeggeri del mezzo lasciato in sosta, diversi dal conducente, sarà espletato così: Navetta A: prima partenza alle 7 - ultima partenza alle 21.10 (da area di sosta Corso Vittorio Veneto - lato terra); Navetta B: prima partenza 6.50 - ultima partenza 21.15 (da piazza Massari); Navetta C: prima partenza alle 7 - ultima partenza ore 1 del 2 maggio (da area di sosta largo 2 Giugno). Info: https://primomaggiobarese.it/edizione-2022/

GLI APPUNTAMENTI ISTITUZIONALI

Alle 10, in piazza Chiurlia, il sindaco Antonio Decaro parteciperà alla deposizione di una corona floreale nei pressi della lapide che ricorda Giuseppe di Vittorio. L’iniziativa è promossa dalla CGIL di Bari.

Alle 10.30, la Prefettura di Bari, organizza la consegna delle «Stelle al merito del lavoro» conferite dal presidente della Repubblica ai cittadini che si sono distinti per particolari meriti di perizia e laboriosità, nell’auditorium della Legione allievi della Guardia di Finanza.

Alle 11, in via Giulio Pastore, l’assessore Vito Lacoppola partecipa al momento di ricordo per il 72° anniversario della fondazione della CISL presso il toponimo stradale.