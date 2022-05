Pulizia porto di Bari: liberate due tartarughe caretta caretta

BARI - Due tartarughe Caretta Caretta sono state liberate nel porto vecchio di Bari, durante gli interventi di pulizia dell'area marittima. L'iniziativa è a cura del Centro recupero Wwf di Molfetta, Legambiente, Comune di Bari, Capitaneria di Porto, Arpa e Direzione Marittima Puglia Basilicata Jonica.

All'appuntamento ha preso parte anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha sottolineato l'importanza di una città votata al mare: «Dobbiamo tornare ad esserlo - afferma secondo quanto riporta l'agenzia Dire - come eravamo tanti anni fa anche perché da questo mare sono partite tante persone sono arrivate tante persone. I popoli che l'hanno attraversato hanno aiutato anche la mia città a costruirsi una identità che è di città accogliente, di città di pace, di città inclusiva. Questo mare è il mare Mediterraneo porta ancora l'eco dei popoli che lo hanno attraversato e che hanno reso Bari la città che è». «La pulizia del fondale del mare e dello specchio d'acqua ha un grande valore simbolico per la tutela dell'ambiente marino di Bari, uno dei più belli del nostro Paese, che si trova nel porto vecchio vicino al lungomare». «Restituire al mare le tartarughe è stato emozionante e bello per una città di mare che piano piano comincia a ricostruire il proprio rapporto con il mare», ha evidenziato Decaro.