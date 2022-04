Dal Camerun a Bari: Afana diventa dottore 3 volte, laureato con 110 e lode

BARI - Dal Camerun a Bari per diventare 3 volte dottore: ecco la storia di Afana rifugiato arrivato in Italia su un barcone nel 2014 e laureatosi per la terza volta con il massimo dei voti qui a Bari. L'annuncio vola sui social, a postarlo è lo stesso Afana, 27enne del Camerun, meglio conosciuto sui social e negli ambienti del capoluogo pugliese come Capitan Dido. Il 27enne presenta la notizia con un tono polemico e una foto stupenda, che lo ritrae con il suo figlioletto la tesi in mano e la corona d'alloro: “Laureato con 110 e Lode e tre volte dottore in Italia ma di questo non parleranno i media. Se invece un immigrato sbaglia…”.

Afana è anche l'amministratore delegato della Società Cooperativa Terra Nostra. La sua terza laurea magistrale è in Relazioni internazionali e studi europei. Titolo ottenuto dopo la laurea triennale in Comunicazione linguistica e interculturale all'Università di Bari e dopo aver anche conseguito in master in Risorse umane e organizzazione all'Università Cattolica sacro cuore di Milano. Gli auguri per il neodottore spopolano sui social anche nella comunità di rifugiati che rappresenta.