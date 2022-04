MONOPOLI - Sarà Tommaso Paradiso ad aprire le tappe monopolitane della quarta edizione di “Costa dei Trulli”, quest’anno in collaborazione con “Luce Music Festival”, il festival itinerante che coinvolge i nove comuni che, scegliendo di intraprendere un percorso comune di promozione e valorizzazione del territorio, hanno aderito all’omonimo progetto. Ad annunciarlo l’Assessore al Turismo Cristian Iaia e l’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci.

Tommaso Paradiso sarà a Monopoli con 'Tommy Summer Tour’ mercoledì 3 agosto 2022 nello spazio Think Tank nell’ex deposito carburanti di via Arenazza.

L'artista proporrà le canzoni del primo album da solista 'Space Cowboy', nato durante la pandemia, che rivela l'esperienza attraversata e i pensieri che si sono susseguiti, in un dialogo intimo con l'ascoltatore.

I biglietti per le date estive di saranno disponibili su TicketOne e Dice.fm da venerdì 15 aprile, alle ore 12 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 20 aprile alle ore 11. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Il Festival Costa dei Trulli abbraccia e coinvolge tutte le arti richiamando in Puglia artisti di fama internazionale. Un Festival che oltre ad essere proposta artistica di alto livello, vuole valorizzare le bellezze e la cultura dei luoghi che lo ospitano, creando un’ulteriore occasione di attrattività per i turisti.

Venerdì 5 agosto 2022 toccherà a Irama i cui biglietti sono già in vendita