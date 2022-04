Triggiano, si ribalta cestello: operaio edile ferito

BARI - Incidente sul lavoro a Triggiano, in provincia di Bari: un operaio edile è rimasto ferito dopo il ribaltamento di un cestello. L’uomo era impegnato sul mezzo per ristrutturare la facciata di un palazzo quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato, appoggiandosi sulla facciata del palazzo e facendolo sbalzare al suolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la polizia locale di Triggiano e i soccorritori del 11 che hanno trasportato in ospedale l'operaio ferito.