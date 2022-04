Bari, vertenza Ferramenta pugliese: a rischio il concordato fallimentare

BARI - «Non possono essere lasciati in balìa degli eventi i lavoratori di Ferramenta Pugliese srl solo per il fatto che si tratta di una piccola azienda. Noi ci stiamo battendo da anni per salvaguardare non solo i posti di lavoro, ma anche per la tutela dell’ambiente ma sembra che a nessuno interessi quello che accade nel sito di Terlizzi». Il segretario della Fiom Cgil Bari Vito Piazza non ha usato mezzi termini la scorsa settimana al termine dell’incontro con la Task force regionale che ha prodotto l’ennesimo nulla di fatto facendo infuriare il sindacato.

A giugno dello scorso anno è stato siglato l’accordo tra Ferramenta Pugliese srl e la società Erre Trading che prevedeva l’affitto di ramo d'azienda da parte della società in liquidazione. Questo accordo ha previsto anche il relativo passaggio dei dieci attuali lavoratori (che inizialmente erano circa 30) alle dipendenze della nuova società. Un accordo arrivato in extremis dopo che nel maggio del 2020 i lavoratori avevano trovato improvvisamente i cancelli dell’azienda chiusi. Quel 10 maggio segnò un drammatico epilogo che andava avanti già da tempo: i lavoratori erano in cassa integrazione dal dicembre 2019 e con la pandemia la società mise definitivamente la parola fine alla vita dello stabilimento.

«E ora veniamo a sapere che - tuona Vito Piazza -, a causa di un ritardo di cui la società non si intesta la responsabilità, ma la scarica sulle banche, il concordato rischia di saltare».

L’avvocato della Erre Trading spiega in una nota che tecnicamente «non è stato possibile rispettare il termine perentorio assegnato dal tribunale per il deposito della cauzione nella misura stabilita nel decreto di ammissione, poiché sul territorio pugliese non si è ottenuta disponibilità da parte delle banche all’apertura di un conto corrente in favore della società in concordato».

«Quindi - ribadisce il segretario della Fiom Cgil Bari -, si corre il rischio di perdere l’occasione di reindustrializzare il sito, salvaguardando i lavoratori senza stipendio da otto mesi e impedendo a nuovi di poter essere assunti dalla società Erre Trading che avrebbe bisogno come ha più volte annunciato di circa un centinaio di nuovi posti di lavoro».

«A ciò si aggiunga, spiega Paolo Villasmunta - segretario della Cgil di Bari -, anche il rischio ambientale dato che bisognerebbe sopraelevare la discarica con una certa velocità perché il materiale “car Flat” giace ancora sul piazzale dello stabilimento e senza un’autorizzazione specifica non può essere smaltito e di conseguenza il progetto di rilancio industriale non può essere avviato. Una bomba ecologica dunque, dovuta al materiale da mesi esposto a cielo aperto nel sito dell’azienda che andrebbe urgentemente