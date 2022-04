Il sottosegretario Sasso con la 10 di Totti: "Ma tifo per la Bari"

BARI - Con la maglia della Roma, per dovere istituzionale, ma "con il cuore solo per la Bari". Il sottosegretario all'istruzione, con delega allo Sport, Rossano Sasso (Lega) è stato in visita a Trigoria nel centro sportivo della Roma dove ha incontrato alcuni atleti del settore giovanile che frequentano il moderno liceo scientifico sportivo presente nella struttura giallorossa.

Il club ha salutato così l'incontro su Twitter: "Abbiamo ricevuto la visita del sottosegretario di Stato onorevole Rossano Sasso per condividere idee e progetti, con l’augurio di sviluppare nuove sinergie per il futuro dei nostri ragazzi". Spiega il sottosegretario Sasso: "La Roma tiene molto ai propri giovani ma si preoccupa anche del futuro degli atleti come uomini, grazie a questo liceo con indirizzo sportivo. Si persegue il sogno di diventare campioni senza rinunciare agli studi. Un modello formativo da esportare quando parliamo di giovani che sono tre metri sopra il cielo rispetto ai coetanei vivendo in società top". Sottosegretario non tradisce i galletti? "Sono tifoso della Bari e domenica sarò sulle gradinate per tifare Antenucci e compagni contro l'Avellino".