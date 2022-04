Ospedale sud barese in arrivo: «Bisogna salvaguardare anche il San Giacomo di Monopoli»

BARI - «La prossima apertura del nuovo ospedale del sud barese sarà un grande momento per tutta la comunità, ma il 'San Giacomò di Monopoli potrà certamente inserirsi nella rete sanitaria, continuando ad essere un importante riferimento per l’utenza. Ho ritenuto, quindi, a fronte di notizie non proprio rassicuranti, di chiedere un’audizione in commissione Sanità per avere contezza delle prospettive che bussano alla porta della struttura monopolitana». Lo dichiara il capogruppo consiliare di Forza Italia, Stefano Lacatena. «Ci sono diverse criticità - dice - a partire dalla ormai atavica carenza di personale medico, infermieristico e di operatori socio-sanitari. Su questo, tornerà utile il piano per le assunzioni varato dalla Giunta regionale: c'è da capire quante unità saranno destinate al 'San Giacomo' e se effettivamente ci sarà un potenziamento del personale».