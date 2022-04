Il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano prende forma: opere al 48%

BARI - Il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano prende forma. Il cantiere procede secondo la tabella di marcia ed è stato completato il 48% delle opere previste.

In questi giorni, con la posa di pilastri e travi, è stata avviata la realizzazione della pensilina d’ingresso, il «biglietto da visita» dell’edificio assieme all'agorà che caratterizza la hall interna.

«Dal punto di vista della forza lavoro - fanno sapere dalla Asl - tra febbraio e marzo sono stati impiegati in media 132 operai al giorno, con punte massime oltre le 170 unità e un ulteriore potenziamento nella settimana tra il 14 e il 19 marzo, quando in cantiere è stata registrata una presenza media di 144 operai. Secondo quanto rilevato nell’ultimo sopralluogo (14 marzo 2022), sono in corso numerose opere edili interne ed esterne, la realizzazione di impianti elettrici e meccanici in tutti i livelli e nei diversi blocchi, il completamento di reti fognarie e pluviali».