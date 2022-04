Polignano ancora tetto del mondo coi suoi spettacolari tuffi nel blu

POLIGNANO A MARE - Si concluderà a Sidney, in Australia, l’edizione 2022 della Red bull Cliff diving world series 2022. Lo hanno reso noto gli organizzatori della prestigiosa manifestazione che vede atleti provenienti dai diversi angoli del mondo impegnati in una competizione che riesce ad abbinare sport e spettacolo. Si completa così il calendario reso noto alcuni giorni fa che ha confermato Polignano a Mare come unica tappa italiana.

Atleti di livello mondiale si tuffano da un’altezza di 21 metri per le donne e 27 per gli uomini, entrando in acqua in meno di tre secondi in luoghi fra i più meravigliosi al mondo. Sono due le nuove location per questa tredicesima edizione, la capitale della Norvegia Oslo e la capitale della Francia Parigi, la città dove abita Gary Hunt, il campione in carica che si tufferà di fronte alla torre Eiffel.

Sarà ancora il 37enne, francese dal 2020, l’atleta da battere nella competizione in campo maschile mentre, in quello femminile, le atlete sfideranno la campionessa in carica, Rhiannan Iffland, che potrà disputare la finale nella sua Australia.

Si comincerà il 4 giugno a Boston dopo una pausa di nove anni dall’ultima tappa sulla costa orientale degli States. Dopo la tappa di Parigi il 18 giugno, la carovana si sposterà il 16 luglio a Copenaghen in Danimarca per poi trasferirsi il 13 agosto ad Oslo, in Norvegia. Il 27 agosto sarà la volta di Mostar in Bosnia Erzegovina, una delle tappe più suggestive del circuito.

L’11 settembre il lago di Sisikon in Svizzera ospiterà gli atleti prima di arrivare in Italia. Domenica 25 settembre, infatti, Polignano a Mare ospiterà ancora una volta i tuffatori che si sfideranno dal trampolino collocato sulla terrazza di un’abitazione privata, Casa L’abbate, un unicum nel circuito internazionale.

Uomini e donne si sfideranno davanti a migliaia di spettatori nella Lama Monachile, uno dei paesaggi più noti in Italia e nel mondo, grazie anche alle incredibili performance dei diver.

«Siamo orgogliosi di ospitare ancora una volta, grazie all’iniziativa della Red bull e al sostegno della Regione Puglia – commenta il sindaco Domenico Vitto - una manifestazione che ha contribuito in modo significativo in questi anni a far crescere la nostra cittadina e più in generale in territorio, favorendo soprattutto l’affluenza di turisti stranieri. Sono convinto che, come avviene sempre da noi, il pubblico seguirà numeroso e in sicurezza, con grande attenzione, le spettacolari acrobazie degli atleti che rendono questo evento davvero unico al mondo».

C’è grande attesa per Alessandro De Rose, l’atleta beniamino di casa, che sarà affiancato anche quest’anno da Elisa Cosetti, triestina, la prima italiana a competere in campo femminile. Otto donne e uomini sono stati confermati nell’attuale line-up del Red Bull Cliff Diving. Ad ogni tappa, ci saranno fino a quattro wildcard per categoria che contribuiranno a rendere 2022.