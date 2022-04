«L’unica differenza è che siamo uguali», a Bari l'iniziativa per i ragazzi autistici al Parco 2 Giugno

Una sindrome che ha in sé tanti dubbi e dolore, ma anche speranze e nuove possibilità. L'autismo non è una condanna, ma un disturbo che ormai colpisce un bambino su 77, in percentuali che diventano sempre più alte. Il 2 aprile è la «Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo» e l'associazione Dalla Luna propone la campagna di sensibilizzazione «L’unica differenza è che siamo uguali» sul futuro delle persone autistiche, con un appuntamento il 2 aprile al parco di largo 2 Giugno a Bari.

«Vogliamo invitare bambini e ragazzi a rispondere alle domande “Cosa desideri per il tuo futuro? Quali esperienze sogni di fare? Cosa vuoi diventare da grande?” - spiegano dall'associazione – e lo faremo con una passeggiata. Partiremo dal giardino Raffaele De Bellis (di fronte alla libreria Svoltastorie) alle 10 e 30 e da lì cammineremo tutti insieme fino al parco 2 Giugno. Al parco daremo spazio a tutti i giovani e giovanissimi che vorranno raccontarci cosa desiderano per il loro futuro, per dimostrare a loro e a noi che l’unica differenza è che siamo tutti uguali.

Gli ultimi anni sono stati molto duri in particolare per i più giovani, costretti a limitare le loro vite e desideri, e ancor di più per i ragazzi autistici che hanno subito tanti cambiamenti. Perciò vogliamo che il 2 aprile sia una giornata di incontro, un cammino che da diversi punti di partenza ci porti a ritrovarci tutti nell’ascolto dei nostri ragazzi».

L’evento è aperto a tutti. L'invito è di indossare qualcosa di blu, il colore indicato dalle Nazioni unite come simbolo dell’autismo per il suo significato che ispira alla calma e alla conoscenza.