Bari, sindaco Decaro guarito dal Covid festeggia con un pezzo di focaccia

«Finalmente libero. Per festeggiare, passeggiata a Bari Vecchia con focaccia. Per oggi la dieta può attendere». Così il sindaco di Bari Antonio Decaro ha annunciato sui social la fine del suo isolamento a causa del Covid. Il primo cittadino era risultato positivo il 20 marzo, dovendo rinunciare a malincuore alla cerimonia di inaugurazione del parco nell'ex Caserma Rossani, ma finalmente ora sta bene, e ne ha approfittato per un trancio di focaccia in piena città vecchia.