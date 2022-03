La regista ucraina a Bari: «Siamo in guerra da otto anni»

BARI - Stasera sul palco del Petruzzelli (ore 21) riceverà il «Premio Federico Fellini per i cineasti dell’Ucraina», il riconoscimento speciale che il Bif&st dedica in segno di solidarietà con gli artisti ucraini in questo tempo di guerra. Lei è Daria Onyshchenko, giovane regista nativa di Kiev, autrice del film «Zabuti» (I dimenticati) che sarà proiettato oggi, fuori concorso, nella sezione Panorama Internazionale (Petruzzelli, ore 18.30). «Un premio che significa molto per me – dice la regista -. Sono incredibilmente orgogliosa di riceverlo e di rappresentare qui a Bari i nostri registi ucraini. Siamo una film-community molto unita. Conosco tutti. E siamo tutti amici. Ora molti dei miei colleghi sono in prima linea, combattono e rischiano la vita. Altri sono dovuti scappare con i loro figli dalle bombe. Penso che questo premio sia un ulteriore sostegno per noi e un segno che l'Italia è con noi, che l'Europa è con noi. Sono molto grata per questo e cercherò di comunicare a quanti più registi ucraini possibile che questo premio è per tutti noi».

Onyshchenko, quali notizie arrivano da Kiev?

«Queste ultime settimane sono sicuramente le peggiori settimane della mia vita. Non ricordo quando ho dormito più di due ore a notte, perché controllo sempre il telefono, leggo notizie da diversi canali, aspetto messaggi di amici e parenti. Negli ultimi dieci anni lavoro tra Ucraina e Germania, metà della mia vita è a Kiev. Ci sono i miei genitori, i miei amici, i miei colleghi. Mio padre e mio fratello ora aiutano le nostre unità di autodifesa. Molti dei miei amici sono ora in prima linea, a combattere contro l'esercito russo. La maggior parte di queste persone non ha mai fatto parte delle forze armate. Molti di loro – artisti, come me: registi, attori, cameramen, registi, ora hanno deciso di difendere il loro paese. Molti di loro non hanno ancora giubbotti antiproiettile o elmetti. Quindi, a parte l'organizzazione di manifestazioni e il lavoro di pubblicità diplomatica in questi giorni, raccolgo denaro per cose militari, le compro insieme ad altri attivisti in Germania e invio ai miei amici in Ucraina. Sono molto coraggiosi! Lo siamo tutti. Gli ucraini stanno combattendo come possono, perché sappiamo che la verità è dalla nostra parte. Dobbiamo vincere questa guerra, non abbiamo altre possibilità. Siamo pronti a combattere fino alla fine. Conosco anche molti ragazzi in Germania, ucraini, che lasciano il lavoro e la vita di sicurezza e tornano in Ucraina per difenderla. Siamo uniti e motivati ​​a vincere. E sento lo stesso da tutti in Ucraina».

Cosa è successo nelle vostre vite?

«L'Ucraina è sempre stata un paese pacifico e democratico. Abbiamo fatto un enorme sviluppo dai tempi di Majdan, negli ultimi otto anni. La nostra cultura stava sbocciando: nuovi teatri, nuove mostre, nuovi talenti, pittori, scultori, scrittori. Il cinema ucraino è diventato una "nuova ondata" ai Festival internazionali del cinema. Le nostre istituzioni governative stavano supportando nuovi professionisti e nuovi progetti promettenti. Stavamo guardando tutti insieme con speranza al futuro. Avrei dovuto iniziare a girare il mio nuovo film il 15 marzo a Kiev, un grande film storico-biografico su Kazimir Malevych, pittore ucraino-polacco, che ha anche sofferto molto sotto il regime sovietico. Tutte le nostre speranze e sogni sono stati distrutti in una notte, il 24 febbraio, quando la Russia ha attaccato il nostro paese. Ma ricostruiremo tutto di nuovo, ripartiremo dall'inizio se necessario. Gli ucraini sono abituati a combattere per la loro esistenza, per il loro territorio, è così da secoli. Impero russo, poi Unione Sovietica – hanno sempre voluto distruggere la nostra terra, la nostra gente, la nostra lingua, la nostra cultura, la nostra identità. Ma, invece, diventiamo sempre più forti. E ora con l'enorme supporto di tutto il mondo lo siamo ancora di più. Siamo grati per questo supporto. Ma allo stesso tempo avevamo già da otto anni».

Infatti il suo film racconta la guerra, che non è iniziata ora tra Russia e Ucraina…

«Sì, questa guerra dura da otto anni. E ho cercato di ricordare all'Europa i tempi in cui nessuno voleva ascoltarmi. Le persone erano impegnate con la pandemia e altre cose. Non morivano tante persone quindi nessuno voleva parlare dell'Ucraina. Subito dopo la Rivoluzione Majdan e l'annessione della Crimea, il mondo ha accettato l’associazione Crimea e Donbass, e questo è uno degli errori che hanno portato alla situazione attuale. Dittatori come Putin non si fermano mai. Dovremmo saperlo dalla storia. Hitler, Stalin, la storia si ripete di nuovo. Siamo al punto in cui era l'Europa nel 1939. E se guardate il mio film vedete gli indicatori: Putin ha preparato tutto questo per anni e anche la sua macchina di propaganda funziona da anni».

Cosa chiede all’Italia, all’Europa, in questo momento?

«Sto organizzando in queste settimane tante manifestazioni. I messaggi principali a tutti i politici europei sono: per favore, procedi con le sanzioni alla Russia. Abbiamo bisogno di un embargo completo su tutti i prodotti russi. Abbiamo bisogno di ulteriore supporto militare per l'Ucraina, come i sistemi antimissilistici. Sono molto grata all'Italia per il suo forte sostegno al mio Paese in questi tempi difficili. Credo che tutti insieme riusciremo a vincere questa guerra e il mio paese sarà di nuovo libero».