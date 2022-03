Parcheggio selvaggio nel porto di Monopoli, fioccano le multe

BARI - Troppi veicoli tutte le sere parcheggiano in maniera assolutamente selvaggia sulla banchina solfatara e punta del tonno del porto di Monopoli. È quanto racconta in una nota il personale della Guardia Costiera di Monopoli: «considerato il consistente afflusso in zona portuale di avventori verso il centro storico, sono stati disposti diversi controlli che hanno portato ad elevare numerosi verbali amministrativi per divieto di sosta a molte auto». Una situazione che si teme andrà peggiorando con l'avvicinarsi della stagione estiva. La Guardia Costiera pertanto raccomanda «di sostare esclusivamente negli stalli appositamente previsti esibendo in modo ben visibile la relativa autorizzazione».