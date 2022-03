Ruvo, nonna di 80 anni scompare nel nulla: ritrovata dopo 24 ore a Bisceglie

BARI - Conclusione positiva per una vicenda di cronaca che ha tenuto i ruvesi con il fiato sospeso nel corso del week end appena trascorsa. Una signora di 80 anni non dava notizie dal mattino di sabato scorso. Si era allontanata da casa e alla sua vicina avevo detto di voler raggiungere il marito agricoltore che stava lavorando in campagna, per fare una sorpresa al suo compagno di vita in occasione della festività di San Giuseppe. Il senso dell’orientamento però ha tradito nonna Angela che a piedi ha continuato il vagare senza un punto di riferimento. Nel frattempo i suoi familiari, non trovandola in casa, hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Immediato l’intervento dei Carabinieri della Stazione locale coadiuvati dalle Guardie Campestri di Ruvo di Puglia. Campagne passate al setaccio, così come le stradine adiacenti dell’agro ruvese. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Corato giungono sul posto e avviano le ricerche notture, ma lo sconforto cresce tra i familiari.

Si mobilitano i social e viene diffuso un identikit preciso della signora, vestita con gonna marroncina e giacca della stessa colorazione e un cappello simil basco. Al mattino successivo tocca ai volontari della Pubblica Assistenza Ruvo Soccorso perlustrare l’agro ruvese, mentre i cani dell’A.N.P.A.N.A. fiutano ogni centimetro di terreno. Per le ricerche è stato messo in campo anche un elicottero dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Corato. Poi, finalmente, il ritrovamento in una strada secondaria fuori città in territorio biscegliese. Notizia che ha rallegrato i familiari e l’intera comunità di Ruvo.

Nonna Angela è un po' confusa e spaventata, ma considerando tutta la strada che ha fatto e la notte passata al freddo è in buona salute.

«Per fortuna tutto è finito bene.Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alle ricerche e contribuito al buon esito di questa vicenda: i Carabinieri, che hanno svolto anche il coordinamento delle attività, le Unità speciali dei Vigili del Fuoco che hanno utilizzato cani cercapersone e “molecolari”, droni a infrarossi ed elicotteri», commenta il sindaco Pasquale Chieco.

La famiglia di nonna Angela, attraverso le parole di sua sorella Domenica, si rivolge poi all’intera comunità ruvese: «Ringrazio sentitamente il sindaco e le forze dell’ordine per l’impegno profuso nella ricerca di mia sorella. Grazie. Sono orgogliosa di far parte di questa splendida comunità».