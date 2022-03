Dopo 40 anni riapre Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti

BARI - Dopo quarant'anni di chiusura torna a splendere e viene restituito alla città, il teatro comunale di Acquaviva delle Fonti. In anteprima rispetto all’inaugurazione in programma per il 30 marzo prossimo, il teatro apre domani per un evento benefico e per raccogliere fondi per le esigenze dei primi profughi ucraini arrivati da noi ieri (41 tra donne e bambini) in collaborazione con la Caritas Diocesana (Diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva). Ad allietare la serata la National chamber ensemble «Kyiv soloists" con l’oboista Francesco Di Rosa, considerato dal pubblico e dalla critica uno dei migliori oboisti nel panorama internazionale. Ricopre attualmente il ruolo di 1°oboe nell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sold out dopo qualche ora dalla pubblicazione del link per le prenotazioni, l’evento servirà a sostenere l’accoglienza delle famiglie ucraine e si richiede, pertanto, la massima generosità da parte di chi parteciperà alla serata musicale con l’orchestra di Kiev.