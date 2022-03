Solidarietà per l'Ucraina: l'appello ai pugliesi: al via un'autocolonna

BARI - «Appello a tutti i pugliesi: organizziamo un'autocolonna di aiuti per l'Ucraina». Giuseppe Biancofiore, bancario barese di stanza in Toscana, non ce la fa a stare con le mani in mano davanti all'apocalisse umanitaria e così organizza una forma di sostegno informale, dal basso, a beneficio degli ucraini in fuga. «Venerdì 11 marzo mattina - dice - partirò per andare ai confini dell'Ucraina a portare aiuti e recuperare profughi. L'dea è di vederci in Toscana e partire da qui. Se anche tu, come me, vuoi aiutare, se hai un pulmino, un bus, riempilo di beni di prima necessità e contattami». L'idea è di formare un'autocolonna, per aumentare i margini di sicurezza di tutti i volontari. Arrivare ai confini ucraini, scaricare gli aiuti e caricare le persone in fuga dalla guerra.

Sposato e con una figlia, Giuseppe è sicuro che molti pugliesi condivideranno il suo slancio solidale. «Come aiuti servono: pannolini , latte in polvere, assorbenti, coperte pupazzi, mutandine e vestiti per bimbi/e e quanto riterrete utile. Se avete dubbi o idee o volete collaborare con la vostra macchina chiamatemi 3930808006», conclude. Buon viaggio Giuseppe!