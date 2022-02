Cappellino e gadget in regalo: la polizia locale incontra a Bari la bimba aggredita dal pitbull

Oggi la Polizia Locale di Bari ha incontrato i genitori e la bambina aggredita dal pitbull al rione San Paolo nei giorni scorsi. La famiglia aveva manifestato la volontà di salutare gli uomini e le donne intervenuti in soccorso e che erano riusciti a rintracciare il cane e ricostruire i fatti. La bimba sta bene e le sono stati donati alcuni gadget della polizia locale di Bari, compreso il cappellino da baseball di servizio. La famiglia e la bambina amano gli animali, tra l'altro ne hanno due in casa, e seppure scossi per i fatti accaduti, sembra abbiano superato il momento critico delle prime ore dopo l'aggressione e confidano nel recupero affettivo, dopo un percorso riabilitativo. Apprezzate le doti umane dei tecnici veterinari della ASL e delle donne e uomini della Polizia Locale che hanno prestato i soccorsi e seguito le indagini.