Covid: nel Barese i medici delle Usca impegnati nelle vaccinazioni

BARI - I medici che compongono le Usca della provincia di Bari effettueranno, oltre all’attività di assistenza domiciliare in favore dei pazienti Covid, anche le vaccinazioni anti Covid e i tamponi. E’ quanto disposto oggi dal direttore generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce. Nel dettaglio, le Usca - Unità speciali di assistenza - che operano nei Comuni della provincia svolgeranno attività di assistenza dalle 14 alle 20, mentre la mattina potranno essere chiamati a eseguire le vaccinazioni oppure effettuare i tamponi per l'attività di contact tracing. Le Usca attive a Bari città, invece, passano da 5 a 2: una parte dei medici farà assistenza dalle 8 alle 20, mentre altri saranno impiegati per vaccinazioni ed esecuzione dei tamponi.