Euro 2020, sale la febbre per la finale: a Bari l'auto diventa tricolore

BARI - Sale la febbre per la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra: i tifosi azzurri non stanno più nella pelle e in caso di vittoria si preparano con gadget e bandiere a popolare le strade delle città per i consueti caroselli.

A Bari c'è chi addirittura ha agghindato la macchina a festa, trasformandola in un tricolore ambulante, con tanto di casse per sparare l'inno nazionale a tutto volume.

L'idea è della famiglia Loiacono che freme per gli eventuali festeggiamenti post partita. Ecco il risultato finale del loro entusiasmo: la foto parla da sola e urla «Forza Azzurri».