A Conversano capelli bianco, rosso e verde in onore della Nazionale

Conversano - Sale la febbre azzurra. A Conversano, Pasquale Grieco, 65 enne operatore ecologico, si è presentato al lavoro stamattina con i capelli in tinta tricolore.

«L'amore per la nazionale - ci confida - è più forte di tutto. Tanta gente mi ha fermato per un selfie. Un regista, di Conversano, mi ha chiesto di far da comparsa in un suo film».

Originario di Terlizzi, Grieco risiede e lavora a Conversano da 40 anni ed è impegnato nelle società sportive locali di volley e calcio a 5. «Amo lo sport - conclude - e non potevo non amare la mia grande nazionale».