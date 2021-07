Locorotondo, qui i covoni di fieno sono rivestiti di merletti: l’iniziativa è da cartolina

BARI - Nel tratto ai piedi del Belvedere di Locorotondo i covoni di fieno e grano sono adornati con centrini, pizzi e merletti. Il progetto realizzato dall'artista Bernardo Palazzo in collaborazione con l’Associazione Luzzart è una 'cartolina' per turisti e visitatori del comune della Valle d'Itria. L'istallazione intitolata 'Firmamento' è stata commentata così dall'artista: "Nei campi e nei Vicoli di Puglia, grandi balle di Fieno, dorate come il sole, si uniscono ai centrini candidi come lune piene. Il grano, simbolo di fertilità nelle antiche civiltà, accoglie i centrini, simili a grandi Mandala, antichi disegni e sacre rappresentazioni del Cosmo. Sole e luna si incontrano senza tempo, in una installazione che vuole essere un inno alla natura, alla sua bellezza e potenza divina".

"Quando ho incontrato un pomeriggio casualmente Bernardo mi ha subito illustrato quest’idea - racconta l’assessora all’Urbanistica e Arredo Urbano del Comune di Locorotondo, Rossella Piccoli - Me ne sono subito innamorata. Arte e paesaggio in un connubio unico e inimitabile. Magari servirà solo per una foto ricordo o per lasciare Locorotondo nel cuore dei nostri turisti: per noi, per la nostra comunità questa è la nostra storia, la nostra cultura, il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro".

La foto è diventata virale e riesce a coniugare la bellezza del paesaggio e delle tradizioni tutte pugliesi.