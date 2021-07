Bari, «Apulian Sustainable Innovation Award» il premio per le eccellenze

Bari - Preinvel, Cisa Spa e Acquedetto Pugliese Spa sono le tre aziende che si sono aggiudicate la prima edizione del premio «Apulian Sustainable Innovation Award», promosso da Confindustria Puglia con Legambiente Puglia, Cnr, Federchimica, Università degli Studi di Bari-Dipartimento di Chimica, Arpa Puglia e Dipar (Distretto Produttivo dell’Ambiente e del Riutilizzo).

La Pulisan con il progetto «La Pulisan Green Division», Fb Innovation con «Gli incentivi certificati al bike to work», Materias con «Creazione di valore condiviso» e Innoflex con "Produzione di film biodegradabili destinati all’impiego nel packagin alimentare» si aggiudicano le menzioni speciali della Giuria Tecnica. Il Premio punta a «creare - spiega Confindustria Puglia - un contesto favorevole alla ricerca&sviluppo per contribuire all’ aumento della diffusione di buone pratiche orientate allo sviluppo sostenibile così come prefissato dall’Agenda 2030, valorizzando le realtà aziendali del territorio che hanno saputo e sanno raccogliere le sfide ambientali come opportunità di sviluppo economico e sociale».

Tra i premiati anche gli imprenditori Vito e Sebastiano Ladisa.

E' «un’opportunità per celebrare le innovazioni eccellenti del territorio pugliese - sottolinea il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana - e rendere la sostenibilità la leva principale di cambiamento per un futuro più efficiente, equo e sicuro». I riconoscimenti sono stati consegnati venerdì a Massafra (Taranto) alla presenza del presidente Fontana e degli assessori regionali all’Ambiente e territorio Anna Grazia Maraschio e allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci.