Morta 16enne a Bari, pm: «Lesioni troppi gravi, non si poteva salvare»

BARI - Le lesioni interne provocate dalla caduta dal nono piano erano talmente estese e gravi che nessun soccorso, anche immediato, avrebbe potuto salvare la vita della 16enne barese morta la sera del 24 giugno precipitando dal terrazzo dopo il cedimento di un lucernario.

Lo ha rivelato la risonanza magnetica eseguita nell’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari. L’accertamento è stato disposto dalla pm che coordina l’indagine sul decesso della adolescente, Desireé Digeronimo, per individuare l’entità e la localizzazione delle lesioni e comprendere se un intervento più tempestivo del personale sanitario avrebbe potuto salvarla, dal momento che alcuni testimoni hanno riferito di ritardi nei soccorsi e la ragazza, inoltre, non è morta sul colpo ma dopo circa un’ora in ospedale.

All’esito dell’esame, avendo accertato la gravita delle lesioni dovute all’impatto al suolo, la pm ha deciso di non disporre l’autopsia e ha firmato il nulla osta restituendo il corpo alla famiglia per la sepoltura. Proseguono però le verifiche tecniche sulle condizioni di sicurezza del terrazzo e del lucernario che ha ceduto quando la 16enne, che era in compagnia di tre amiche, lo ha calpestato per recuperare le chiavi di casa che le erano cadute. Nell’inchiesta, a carico di ignoti, si ipotizza il reato di omicidio colposo.