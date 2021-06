Conversano, abiti bianchi in dono alle spose per solidarietà

BARI - Ha chiuso il negozio di abiti da sposa a causa della crisi pandemica e ha deciso di regalare gli abiti bianchi alle ragazze che si vogliono sposare e sono in difficoltà economiche.

È la straordinaria scelta maturata dai titolari di un atelier del capoluogo che con grande generosità hanno donato alcuni bellissimi abiti da sposa all’associazione di volontariato avventista Adra. A darne notizia è una delle responsabili del sodalizio, l’insegnante Antonietta Fantasia, di Conversano e che nella sua città in questi giorni è impegnata nella raccolta di abiti per garantire il cambio di stagione anche a chi non può permetterselo.«Il sogno di una ragazza di indossare un bel abito da sposa nel giorno più bello della vita sembra un po’ fuori contesto, in questo periodo di pandemia, in cui tante preoccupazioni affollano le nostre menti. Ma i sogni devono restare, devono cercare la realizzazione e Adra potrebbe rendere reale questo meraviglioso sogno! Un famoso atelier di Bari, causa Covid, ha chiuso i battenti e ha donato alcuni bellissimi abiti da sposa, taglie 40, 42 e 44, alle giovani spose che vorranno beneficiarne, lasciando una donazione in favore di famiglie bisognose».

Il messaggio, divulgato attraverso i social, è stato raccolto da tantissime donne ed è approdato anche su Facebook nel gruppo «Le spose econome», fatto di ragazze che cercano di organizzare il matrimonio con il poco che hanno. Un gesto solidale che ha innescato un processo virtuoso. Parecchie future spose hanno scritto, infatti, che sono disposte a dare lo stesso qualcosa.

Con i soldi che arriveranno, il sodalizio di volontariato, fa sapere che sosterrà chi ne ha bisogno. E intanto a Conversano, nella sede di via Manchisi della Chiesa Avventista, sono in distribuzione gratuita altre centinaia di capi di abbigliamento.

«I cittadini di Conversano hanno risposto con grande generosità all’appello fatto ad Adra – sottolinea Fantasia - di donare indumenti e altro. Sono arrivati abiti veramente belli». Davvero gesti di grande solidarietà in un periodo come questo in cui la crisi si fa sentire maggiormente. Grazie ai volontari, dunque, tante ragazze che sognano un matrimonio potranno avere un abito da sposa così come desiderano.