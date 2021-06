Bari, bimbo di 5 anni investito da monopattino: trasportato in codice rosso, ha una gamba rotta

BARI - Un bimbo di 5 anni è stato investito nel pomeriggio di ieri da un monopattino che sfrecciava a tutta velocità in via Niccolò dell'Arca a Bari, in pieno centro. Il bambino, che non era in pericolo di vita, ha riportato una frattura a una gamba ed è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al Policlinico dove gli hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni.

Secondo quanto riferito dalla polizia locale sono ancora in corso gli accertamenti, ma pare che il piccolo potrebbe aver lasciato la mano del padre proprio mentre sopraggiungeva il mezzo elettrico. Fortunatamente il giovane alla guida del monopattino, di proprietà di una delle aziende del servizio di noleggio barese, si è fermato poco distante ed è stato identificato. I vigili urbani ora sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.