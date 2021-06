Davanti al Politecnico di Bari con la coca nascosta nella leva del cambio: arrestato

Bari - IN macchina nella zona del Politecnico con la cocaina in dosi nascosta nella leva del cambio. I carabinieri della Stazione di Bari Carrassi, in servizio di “Carabiniere di quartiere”, hanno arrestato un 20enne di Bari, residente nel quartiere Madonnella, già noto alle forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di droga.

I militari lo hanno notato transitando nei pressi del campus universitario di via Orabona. Era a bordo di una Fiat Panda in sosta e, alla vista dei militari, ha tentato di eludere il controllo. I carabinieri lo hanno fermato dopo un breve inseguimento. Perquisito, gli hanno trovato 12 dosi di cocaina occultate nella leva del cambio, e 50 euro in contanti. A casa, invece, è stata trovata una dose da 1 grammo di marijuana occultata nella cappa della cucina. Il giovane è ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.