Minorenni scomparsi, a Bari la polizia incontra gli studenti

Bari - Solo in Italia, nel 2020, i minori scomparsi sono stati 7.672, uno ogni ora. In Europa, almeno 250 mila minori spariscono ogni anno, uno ogni due minuti. Per sensibilizzare i più giovani sul tema, il questore Giuseppe Bisogno ha incontrato gli alunni delle seconde classi della scuola media «Imbriani».

«Ci sono organismi e istituzioni a cui potersi rivolgere in caso di bisogno di aiuto, senza paura o vergogna; la fascia d’età più a rischio è la vostra, quella compresa fra gli 11 e i 18 anni», ha spiegato Bisogno. Spesso a causare gli allontanamenti o le fughe sono le situazioni di disagio, di imbarazzo, di paura scatenate nei giovani da abusi, maltrattamenti, molestie, vessazioni.

Presenti all'incontro anche il dirigente della Polizia Postale Ida Tammaccaro, che ha sensibilizzato i ragazzi sulle insidie del web, il dirigente della sezione Volanti Maurizio Galeazzi, che ha presentato la app Youpol, attiva per segnalazioni di bullismo, spaccio di droga e reati di violenza domestica, che si aggiunge ai numeri di emergenza 113 e 112 NUE, ed il dirigente della Divisione Anticrimine Francesco Favuzzi che ha illustrato ai ragazzi le competenze dell’Ufficio Minori della Questura.